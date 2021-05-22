عالم أزهري: الاحتلال الصهيوني عاشق للقتل وسفك الدماء

قال الشيخ سيد الهادي أحد علماء الأزهر الشريف، أنه رغم إعلان إسرائيل لوقف إطلاق النيران، لكن يجب على الشعب الفلسطيني توخي الحذر من الاحتلال الصهيوني، العاشق للقتل وسفك الدماء، والذين لا يرحم رجلا أو امرأة ولا يفرق بين صغير ولا كبير.

وأضاف "الهادي" خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الحدث، أنه على الفلسطينيين أن يبشروا بنصر الله تعالى القريب، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود".

وأوضح أن الإصلاح بين المتخاصمين من سمات المسلم العاقل الورع، وكون الإنسان أن يتدخل لحل قضية واضحة فهذا عمل صالح يحسب له، وعلى جميع العقلاء التدخل والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، كما أن أهل فلسطين رغم ما عانوه من ألم ولكن عليهم تذكر قول الله تعالى: "وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)" سورة النساء

وأكد العالم الأزهري، أن شهداء الشعب الفلسطيني سيدخلون الجنة برحمة الله، وبشأن الجرحى فلهم أجرهم عند ربنا عز وجل، فهم أناس يحاربون عن شرفهم ودينهم وعرضهم ووطنهم.

وبدأ -فجر اليوم- وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية، كما أعلنت إسرائيل -أمس- التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.