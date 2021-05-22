بايدن يعرب عن بالغ قلقه حيال التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بالغ قلقه حيال التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، قائلا إنه لن يكرر أخطاء الإدارات السابقة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، أن بايدن عين مبعوثًا جديدًا لفتح قنوات دبلوماسية للبلاد أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن في البيت الأبيض.

وتعهد بايدن بتجنب أخطاء الإدارات السابقة، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول ما أسماه بالتنسيق الجديد مع الحلفاء في المنطقة.

وأقر الرئيس الأمريكي بأن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية لن يكون مهمة سهلة، قائلا "لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية".