الإسماعيلي يرغب في إعادة أنطوي وخطة تطوير شاملة للموسم الجديد

بدأ النادى الإسماعيلي في وضع خطة واضحة للموسم الكروي الجديد، من أجل تدعيم صفوفه في جميع المراكز بشكل قوي لإعادة هيكلته من جديد للعودة باسم الدراويش كما كان، ومنعًا لما حدث على مدار المواسم الأخيرة من تدهور في شكل وأداء الفريق وابتعاده عن مراكز المنافسة على البطولات المحلية أو القارية لفترة طويلة.

وأولى خطوات النادي الإسماعيلي في مخطط التطوير الشامل للفريق هو استعادة مهاجمه الغاني جون أنطوي من جديد مع بداية الموسم الكروي، ليكون واحد من ضمن صفوف الفريق ولتدعيم خط الهجوم به بالموسم المقبل.

ومن جانبه جون أنطوي أبدى ترحيب واستعداد شديد للعودة وارتداء قميص الإسماعيلي من جديد، وأفصح اللاعب لعدد من المقربين منه أنه لا يمانع من العودة إلى الإسماعيلي بشرط أن يتم تقديره من النواحى المالية.

ومن هنا بات هناك رغبة جادة من مسئولي الدراويش في التعاقد مع أنطوي، حيث تم تخصيص مقابل مادي يبلغ ٣ مليون جنية من أجل إنهاء الصفقة في نادي بيراميدز.

ودائما ما يرتبط اسم المهاجم الغانى جون انطوى بذكريات طيبة لا تنسي مع الإسماعيلي، فقد تألق في صفوف الدراويش عندما انضم الى الفريق بموسم 2012 ثم رحل بعد ذلك لخوض تجربة احتراف في نادي الشباب السعودي.