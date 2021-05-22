ريحان لـ«الشروق»: هيكل سليمان لا وجود له ومجرد خرائط مصطنعة.. والأقصى واقع ديني وأثري

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن كل الحقائق الأثرية تكذب الادعاءات الإسرائيلية بحقوق تاريخية فى فلسطين وأنه ليس لهم أى أثر فى فسطين بل والعالم كله سوى مقبرة بفلسطين مشكوك فى صحة المدفون بها.

وأضاف ريحان لـ«الشروق»، أن المقبرة واحدة وتقع فى الوادى المعروف بوادى قدرون بفلسطين ويسميه العرب وادى جهنم وتمتد هذه المقبرة من وادى جهنم حتى رأس العمود والسفح القبلى من جبل الزيتون وبها أربعة قبور يقصدها اليهود فى أيام معينة وهى قبر أبشالوم الإبن الثالث لنبى الله داود عليه السلام الذى ثار على أبيه وحاول إسقاطه عن عرشه.

وأوضح أن العالم يرى قوندر أن المدفون بها ليس إبشالوم وإنما الكسندر يانوس وقبر يهوشافاط لم يجزم المؤرخون فى معرفة أسماء المدفونين به وقبر يعقوب والذى يعتقد المسيحيون أن المدفون به هو القديس يعقوب أحد الرسل الإثنى عشروقبر النبى زكريا ويقال أنه قبر حفيده وقد مات رجمًا بالحجارة بأمر من الملك.

وبخصوص الهيكل المزعوم أو ما يطلقون عليه "هيكل سليمان"، قال ريحان إنه لا وجود له أثريًا أو تاريخيًا أو دينيًا وهو مجرد خرائط مصطنعة وصور خيالية والأقصى هو الواقع الدينى والأثرى.

وتابع أنه حين فتح الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه القدس 15 هجرية – 636م فإن أول ما فعله هو البحث عن مكان المسجد الأقصى والصخرة المقدسة واضعًا نصب عينيه الرواية التى سمعها من (رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ليلة الإسراء والمعراج وقد عثر على مكان المسجد الأقصى والصخرة المقدسة وكان المكان مطمورًا بالأتربة التى تكاد تخفى معالمه وعند رفع الأتربة كان المكان خالى تمامًا من بقايا أى مبانى سابقة.

وأردف ريحان أن اليهود ادعوا أن تيتوس الرومانى دمر الهيكل الثانى عام 69م ولكن عندما رفع عمر بن الخطاب الأتربة من موقع المسجد الأقصى لم يكن هناك ولو حجر واحد من مبانى سابقة ولا أى شواهد أثرية تدل عليه وهذا طبيعى فإذ لم يكن هناك هيكل أول فبالتالى لا يوجد هيكل ثانى، موضحا أن عمر بن الخطاب أمر بإقامة مسجد موضع المسجد الأول، وإقامة ظلة من الخشب فوق الصخرة المقدسة وعندما جاء الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة فوق الصخرة المقدسة عام 72هـ – 691م، ثم بنى الخليفة الوليد بن عبد الملك المسجد الأقصى عام 86هـ – 709م.

وأضاف أن عالمة الآثار البريطانية كاثلين كينيون قامت بأعمال حفريات بالقدس وطردت من فلسطين بسبب فضحها للأساطير الإسرائيلية حول وجود آثار لهيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، ولقد اكتشفت أن ما يسميه الإسرائيليون مبنى اسطبلات سليمان ليس له علاقة بسليمان ولا اسطبلات أصلًا، بل هو نموذج معمارى لقصر شائع البناء فى عدة مناطق بفلسطين ولقد نشرت هذا فى كتابها «آثار الأرض المقدسة».

ونوه إلى أن ما يدعيه اليهود باسم "حائط المبكى" على أنه من بقايا الهيكل القديم فقد فصل فى هذه القضية منذ عام 1929م، حيث جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أوفدتها عصبة الأمم السابقة على الأمم المتحدة "إن حق ملكية حائط المبكى، البراق، وحق التصرف فيه وفيما جاوره من الأماكن موضع البحث فى هذا التقرير هى للمسلمين لأن الحائط نفسه جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف".

وبخصوص المعابد اليهودية، كشف ريحان، عن حقيقة أثرية لأول مرة وهى أن المفهوم الأثرى للمعابد اليهودية فى مصر والعالم هو كونها طرز معمارية لحضارات أخرى لا علاقة لها باليهود، وحول اليهود هذه المبانى إلى معابد يهودية لممارسة الطقوس الخاصة بهم ولكن ليس لها أصل معمارى يهودى فالعمارة الإسلامية تعنى وجود أصل معمارى وهو المسجد الأول الذى شيده (الرسول صلى الله عليه وسلم) والعمارة المسيحية تعنى الأصل البازيليكى للكنيسة المستمد من العمارة الرومانية ولكن لا يوجد ما يسمى بعمارة يهودية لعدم وجود أصل معمارى لها والذى يتوهمون أنه المعبد الأول وهو الهيكل المزعوم الغير موجود أثريًا وتاريخيًا.

وأوضح أنه لذلك اتخذت المعابد اليهودية فى العالم كله شكل العمارة السائدة فى القطر التى بنيت فيه ففى الأندلس بعد الفتح الإسلامى بنيت المعابد اليهودية على الطراز الأندلسى والمعابد اليهودية فى مصر على طراز البازيليكا التى بنيت به معظم الكنائس القديمة وحتى المعابد اليهودية فى فلسطين تعددت طرزها طبقًا للمفهوم الحضارى للجماعات التى هاجرت إليها لذلك فهم يحاولوا عن طريق الأبحاث العلمية التى تمتلأ بها دورياتهم والمنتشرة فى كبرى المكتبات فى أنحاء العالم وكذلك وسائل الإعلام التى تمولها العصابات الصهيونية إيهام العالم بتاريخ مزيف يقيمون عليه أطماعهم الاستعمارية.

وأردف أنه نتيجة افتقاد إسرائيل للبعد الأثرى والتاريخى والحضارى فإنها تلجأ لسرقة الحضارات الأخرى وإلصاقها بالتاريخ اليهودى أمثلة نجمة داود ونقش الشمعدان فهى رموز اتخذتها الصهيونية العالمية لدعم أفكارها الاستعمارية والترسيخ لتأسيس دولة صهيونية قائمة على مجموعة من الأوهام والأساطير تحاول بشتى الطرق أن تصنع لها تاريخًا بسرقة تاريخ وحضارة الآخرين.

وأكد أن النجمة السداسية الذى يتخذها الصهاينة شعارًا لهم لا يوجد لها أثر فى أسفار العهد القديم وأن علاقة النجمة السداسية باليهود بدأت عام 1648م بمدينة براغ التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من الإمبراطورية النمساوية وكان بها مجموعات عرقية تدافع عن المدينة ضد هجمات جيش السويد ومن بينهم مجموعة من اليهود.

واستكمل "وقد اقترح امبراطور النمسا، آنذاك فرديناند الثالث أن يكون لكل مجموعة من هذه المجموعات راية تحملها وذلك للتمييز بينهم وبين فلول القوات الغازية، فقام أحد القساوسة اليسوعيين بأخذ أول حرف من حروف (داوود) وهو حرف الدال باللاتينية، وهو على شكل مثلث وكتبه مرة بصورة صحيحة وأخرى مقلوبة ومن ثم أدخل الحرفين ببعضهما البعض، وبهذا حصل على الشكل النجمي الذى أطلق عليه فيما بعد نجمة داوود والتى استخدمتها الحركة الصهيونية فيما بعد في جرائدها ومنشوراتها منذ عام 1881".

وأشار ريحان إلى أن النجمة السداسية ارتبطت بمعظم الحضارات كالمصرية القديمة والهندوسية والزرادتشية وانتشرت بشكل كبير فى الحضارة الإسلامية حيث وجدت على العمائر الإسلامية ومنها قلعة الجندى برأس سدر بسيناء التى تبعد 230كم عن القاهرة وأنشأها محرر القدس السلطان صلاح الدين على طريقه الحربى بسيناء من عام 1183 إلى 1187م ووضع هذه النجمة الإسلامية على مدخل القلعة.

وأضاف: "كما وجدت على المنقولات الإسلامية المختلفة وخصوصًا الخزف دو البريق المعدنى الذى ابتدعه الفنان المسلم ذو سحر وبريق خاص عوضًا عن تحريم أوانى الذهب والفضة ومنها زخرفة لهذه النجمة السداسية على ثلاثة أطباق من الخزف ذو البريق المعدنى الذى عثر عليه عام 1997بقلعة رأس راية بطور سيناء على بعد 420كم من القاهرة".