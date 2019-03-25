أقامت مجموعة من الجالية العربية والمسلمين من مختلف الجنسيات في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية على الغارات الإسرائيلية على غزة في فلسطين، بحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، مساء السبت.

وتجمع عشرات من المتظاهرين في حي «إيتوان» الذي يوجد فيه المسجد الإسلامي الوحيد في العاصمة سيئول، مساء اليوم السبت، ورفعوا لافتات مكتوب عليها عبارات «إسرائيل مجرمة، إسرائيل إرهابية، إسرائيل تقتل المدنيين، تحيا فلسطين، النصر لفلسطين، أين حقوق الإنسان»، باللغتين الإنجليزية والكورية.

ولم يقم المشاركون من مصر والجزائر وفلسطين وسوريا وتركيا والهند وغيرها من الدول، بهتافات التزاما بقواعد التباعد الاجتماعي الذي يحظر الهتافات في تجمعات وتقيد العدد أقل من 10 أشخاص في مكان مفتوح، حيث رفعوا اللافتات وهم صامتون مع الاحتفاظ بمسافة مترين من بعضهم البعض.

وقال السيد أبو عجور من مصر، الذي نظم هذه الوقفة، إنه وزملائه من العرب والمسلمين من الدول الأخرى خططوا لإقامة الوقفة لإخبار العالم بأن إسرائيل إرهابية وهي تقتل المدنيين واستولت على أراضي الشعب الفلسطيني.

كما تهدف الوقفة لتحريك الرأي العام العالمي وجماعات مناصرة حقوق الإنسان تجاه حق الفلسطينيين. وأضاف منظم الوقفة: «نريد توصيل رسالة أننا لن نضيع ولن نتهاون ولن نتأخر في حماية المسجد الأقصى بأرواحنا وأموالنا وأهلينا».

وشاركت النساء من فلسطين وتركيا وتركمانستان بالوقفة، وقلن إنهن كمسلمات لا بد لهن من المشاركة في مثل هذه الوقفة؛ لإظهار تضامنهن مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.