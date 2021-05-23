برلماني يوضح تفاصيل زيارة الوفد البرلماني لقطاع غزة

قال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد أعضاء الوفد البرلماني الذي ذهب لقطاع غزة، إنه تم التحرك فجر أمس، إلى فلسطين، بقافلة تضم 80 ألف شاحنة، بالإضافة إلى 130 شاحنة إغاثية من صندوق تحيا مصر.

وأضاف "بدر" خلال حديثه ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مساء السبت، أن جميع القطاعات المصرية، تسهم في مساعدة أبناء فلسطين، مؤكدا أن جميع المظاهرات السلمية في قطاع غزة؛ ترفع علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الشوارع، عرفانا منهم بدور مصر والقيادة السياسية تجاههم.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرحلة إلى غزة كانت شاقة، مشيرا إلى أن دور الدولة المصرية حاضر في كل مكان وزمان، خاصة إذا كان الأمر متعلق بالدول الشقيقة.





