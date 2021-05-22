وزير الخارجية: عقد اجتماع مصري قطري خلال أيام لمتابعة تنفيذ اتفاقية العلا

شكري: مزيد من المشاورات الاستكشافية مع تركيا حتى تعود العلاقات لطبيعتها



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتفاقية العلا تسير بشكل جيد بين الطرفين المصري والقطري، موضحًا أنه خلال أيام سيعقد احتماعًا مصريًا قطريًا لمتابعة تنفيذ اتفاقية العلا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن مصر تتطلع بعد التنفيذ الكامل لبيان العلا أن يتم فتح المجال لمزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر لعدم تأثر العلاقة بين شعبي البلدين، لافتًا إلى التزام مصر بتنفيذ ما يقع عليها في بيان العلا، وفي طريقها لاستكمال المسار والحوار للتأكد من الوفاء بالالتزامات من كلا الجانبين.

وعن العلاقات المصرية التركية، أوضح أنه من الضروري أن يكون هناك مسارين متوازين مسار أمني متعلق بالقضايا الأمنية والحفاظ على استقرار مصر وعدم القبول بالتدخل في شؤونها الداخلية، ومساء العلاقات الثنائية بين البلدين وتعاونهافي القضايا الإقليمية بشكل يؤدي إلى استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وذكر أنه يتم حاليًا مباحثات استكشافية وسيتم استكمالها إذا ما تم استشعار تطور إيجابي لحين التوصل إلى نقطة اطمئنان وأن هناك أرضية واضحة تلبي احتياجات الطرفين.

وأكد أنه يتم رصد التصريحات التركية والتصرفات والقرارات، ولكن لابد من التأكد من توافر سمة الديمومة بها، متابعًا: «هناك مزيد من المشاورات الاستكشافية حتى تعود العلاقات لطبيعتها وفق العلاقات السوية التي تقوم على احترام الشؤون الداخلية كمبدأ مركزي».