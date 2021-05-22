 بي بي سي: الأميرة لطيفة تظهر في صورة من دبي - بوابة الشروق
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بي بي سي: الأميرة لطيفة تظهر في صورة من دبي

بي بي سي:
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 9:12 م

نشرت صورة هذا الأسبوع على حسابين عامين على إنستغرام تظهر فيها الأميرة لطيفة ، ابنة حاكم دبي ، التي لم تر أو يسمع عنها أو منها منذ شهور.

و بي بي سي غير قادرة على التحقق من الصورة ، ولم تستطع الحصول على مزيد من المعلومات.

لكن صديقة لطيفة أكدت أنها الأميرة التي تظهر في الصورة. وتدرك البي بي سي أن ظهور الصورة ليس عشوائيا أو عرضيا ، ويرتبط بتطورات أخرى غير معلنة.

وأكد ديفيد هاي، الشريك المؤسس لمجموعة حملة "الحرية للطيفة" أن هناك عدة تطورات مهمة وإيجابية محتملة في الحملة. ولا يمكن حاليا التعليق أكثر.

ولم تستجب سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن على طلب بي بي سي للتعليق.

وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق على الصورة ، لكنها قالت لبي بي سي إنها تنتظر "دليلا مقنعا على أن لطيفة لاتزال على قيد الحياة"، ووعدت الإمارات بتقديمه لها.


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