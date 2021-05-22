وزيرة الصحة: اتفقنا مع بعض الأندية لتطعيم أعضائها خلال الأسبوع الجاري

زايد: تطعيم 100 ألف مواطن من العاملين بالتربية والتعليم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، على طلب النوادي الرياضية بالحصول على لقاح كورونا، قائلة إن هناك محدودية في كمية التطعيمات على مستوى العالم، لهذا يتم استهداف بها فئات معينة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، إلى التواصل مع الأندية لأخذ قائمة بأعضاء النادي الراغبين بالحصول على اللقاح لتحديد موعد لهم جميعًا في مكان معين.

وأكدت الاتفاق بالفعل مع بعض الأندية، وتحديد مواعيد لهم تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مناشدة الأندية تسجيل أعضائها والتواصل مع وزارة الصحة لتحديد موعد لهم.

وذكرت أنه ابتداءً من صرف المعاشات المقبلة سيتم توفير عيادات متنقلة عند البنوك أو البريد، مضيفة أنه سيتم التسجيل لهم على الموقع الرسمي للصحول على لقاح كورونا من خلال هذه العيادات.

ولفتت إلى الاتفاق خلال اجتماع لجنة إدرة أزمة كورونا الأخير على توفير لقاح كورونا لـ 100 ألف مواطن من العاملين في وزارة التربية والتعليم المشرفين على امتحانات الثانوية العامة والمعاهد الفنية، وكذلك العاملين بالجامعات المشرفين على امتحانات نهاية العام، بداية من الأسبوع الجاري.