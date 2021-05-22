تركيا: إعطاء نحو 28 مليون جرعة مضادة لفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة التركية، في بيانات نشرتها أمس الجمعة، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلاد اقتربت من إعطاء 28 مليون جرعة في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء نقلا عن الوزارة أن إجمالي التطعيم بالجرعة الأولى بلغ 15 مليونا و796 ألفا و120 جرعة، والجرعة الثانية 11 مليونا و822 ألفا و239 جرعة بحلول الساعة 45ر19 مساء اليوم الجمعة.

وبذلك، يرتفع إجمالي الجرعات المقدمة ضمن إطار حملة التطعيم، إلى 27 مليونا و618 ألفا و359 جرعة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت تركيا 214 حالة وفاة، و9 آلاف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا.