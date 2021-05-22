واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، حملة التطهير والتعقيم لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا تحت رعاية المحافظ، والتي بدأت أول أمس الخميس، تحت إشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومعاونة رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والمصالح الحكومية.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشاركة ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات "الصحة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والإدارة العامة للتوطين" في الحملة التي انطلقت أول أمس، وتستمر حتى انتهاء الأعمال في تطهير الديوان العام للمحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات، والمصالح الحكومية من مستشفيات ووحدات صحية، ومدارس ومراكز شباب، ومكاتب البريد والبنوك وغيرها من المنشآت، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية لتشمل تطهير وتعقيم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والصيدليات وغيرها.

وأعلن المحافظ عن الاستمرار في اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس (الموجة الثالثة ) طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والتعليمات الصادرة.

من جانبه أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والمشرف على الحملة، إلى توفير مواد التطهير من الكلور اللازم وتحديد مخصصات ودور كل جهة، بالإضافة تنفيذ خطة التطهير ومتابعة تنفيذها يوميا، حيث تم توفير الكلور اللازم.

وشدد على انتظام عمليات التطهير والتعقيم وفقا للخطة المحددة، حيث قام اليوم مجلس مدينة العريش بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طبقًا لتوجيهات الدولة وتعليمات المحافظ، وتم تطهير وتعقيم: "شوارع البوستة، وشكري القوتلي، والمدارس و23 و26 يوليو.

كما تم تعقيم ورش مباني مناطق الخدمات بمعرفة رؤساء الأحياء، وجارٍ استكمال الأعمال لتشمل جميع المصالح الحكومية بالعريش.