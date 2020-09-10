 اندلاع حريق في مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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اندلاع حريق في مرفأ بيروت

وكالات
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 1:43 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 1:43 م

أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم السبت، باندلاع حريق في مرفأ العاصمة بيروت.

 

ونشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو يظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

 

ويشار إلى تعرض مرفأ بيروت إلى انفجار ضخم تسبب في كارثة في أغسطس 2020.


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