سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدفاع المدني اللبناني، السبت، أن خبر اندلاع حريق داخل مرفأ بيروت عارٍ عن الصحة، وأعمدة الدخان تصاعدت من منطقة الدورة.

وأشار الدفاع المدني اللبناني، في بيان، إلى السيطرة على حريق نشب في أعشاب وأكوام نفايات وإطارات غير صالحة للاستعمال في منطقة الدورة بالقرب من مرفأ بيروت.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت باندلاع حريق في مرفأ العاصمة بيروت.

ونشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو يظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

ويشار إلى تعرض مرفأ بيروت إلى انفجار ضخم تسبب في كارثة في أغسطس 2020.