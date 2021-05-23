إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا ورفع 30 طن مخلفات وقمامة من قرية دمشير

أعلن حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، بمركز المنيا، إزالة حالة تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة ١٠٠ م بقرية ههيا التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير حفاظا على الرقعة الزراعية.

كما واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية حيث تم رفع ما يقارب ٣٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جانبه طالب العميد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ببذل المزيد من الجهود المبذولة فى متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وعدم السماح لأحد بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص.