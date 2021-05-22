اجتماع مطول مع صبحي وتأهيل شكري ومجدي في مران الإسماعيلي

بدأ الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي تحضيراته استعدادًا لملاقاة فريق نادي مصر المقاصة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الرابع و العشرون من الدوري العام المصري.

وقاد مران الجمعة حمد إبراهيم المدرب العام للدراويش، في حضور علي ابو جريشة رئيس اللجنة الفنية وعماد سليمان المشرف العام على الكرة و أيضًا محمد ابو ليلة مدرب حراس مرمى الفريق السابق.

وبدأ المران ببعض التدريبات البدنية الخفيفة، قبل الانتقال لمرحلة التدريبات علي الاستحواذ و بناء الهجمة و كيفية الخروج السليم بالكرة من المناطق الخلفية .

وعلى هامش المران إجتمع حمد ابراهيم مدرب الدراويش مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، كما عقد ابو جريشة و العُمدة اجتماع مطول مع محمد صبحي حارس مرمى و قائد الفريق.

كما واصل الثنائي عبد الرحمن مجدي و أحمد مصطفى تدريباتهم التأهيلية، و إنضم إليهم شكري نجيب مهاجم الفريق الذي يسابق الزمن للحاق بمواجهة الإثنين المقبل.