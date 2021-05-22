إيهاب جلال يعود لقيادة تدريبات الإسماعيلي لأول مرة منذ 3 أسابيع

قاد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة منذ 3 أسابيع، وذلك بعد تغيبه عن الفريق طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقاد جلال مران الدراويش الرئيسي اليوم السبت، والذي يستعد من خلاله لمواجهة فريق مصر المقاصة بعد غد الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من الدوري العام.

وتغيب جلال عن قيادة الفريق خلال الخمسة مواجهات الماضية، والتي قاد فيها حمد إبراهيم كتيبة الدراويش نحو تحقيق أربعة انتصارات على حساب الإنتاج الحربي والجونة والبنك الأهلي وأسوان، مقابل هزيمة وحيدة أمام المقاولون العرب.