قال حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، إن حالة أخيه أثناء تواجده في المستشفى كانت صعبة، لافتًا إلى معاناة الراحل من مشكلات في الركبة تمنعه من الوقوف.

وأضاف خلال تصريحات لبوابة «العين الإخبارية»، أن الفطر الأسود كان السبب الحقيقي لوفاة أخيه، مؤكدًا أن الفنان الراحل تخطى مرض فيروس كورونا وتعافى منه.

وذكر أن كورونا تسبب في تضرر بعض أجهزة الجسم، إضافة إلى معاناة أخيه من فشل في الكلى والرئة، متابعًا أنه أصيب بفيروس كورونا لكنه تمكن من التعافي منه رغم أنهما مصابان بنفس الأمراض.

وأكد أن الفنان الراحل كان مدركًا لما يدور حوله، متابعًا: «لم يدخل في غيبوبة كان يسمعنا ويتحرك معنا، دخلت عليه الغرفة أنا ودنيا وإيمي وسمع صوتنا وفتح عينه وصلينا سويا، وآخر حاجة قالها لي عاوزين نروح نحج».

وغيب الموت، الفنان الكبير سمير غانم، مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفترة قضاها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر أمس، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير في التجمع الخامس، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر.