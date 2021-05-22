تامر حبيب يوصي محبيه: لو نفسكم في حاجه يوم ما أموت اعملوها

أوصى السيناريست تامر حبيب، محبيه، أن يفعلوا أي شيء يبهجهم يوم وفاته.

وكتب حبيب، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما اموت، لو كان نفس اليوم فيه اي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فوراً... وأنا هابقي مبسوط قوي".

يذكر أن تامر حبيب والفنانان يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وليلي علوي تعرضوا لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذهابهم لأحد الأفراح بالجونة في نفس يوم دفن الفنان الكبير سمير غانم، وهو ما اعتبره البعض خرقا للعادات والتقاليد المصرية التي تحرص علي مواساة الأصدقاء والجيران وعدم إظهار اي مظاهر للفرحة مراعاة لمشاعرهم.





