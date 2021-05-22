عودة شواطئ العريش لاستقبال الرواد شريطة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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بدأت شواطئ محافظة شمال سيناء الاستعداد لاستقبال الرواد بعد انتهاء فترة الإغلاق التي حددها قرار مجلس الوزراء من 6 مايو إلى 21 مايو الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، اعتبارا من اليوم السبت، مع اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر وارتداء الكمامات الواقية لروادها.

جاء ذلك فيما تواصل الجهات المحلية حملات التعقيم والتطهير في الشوارع والمواقع العامة من الميادين والمنتزهات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومراجعة إجراءات الجهات الحكومية في الالتزام بالتعليمات.

من جهتهم طالب مواطنو شمال سيناء، بأن يتم اتخاذ قرارات رادعة ضد ظاهرة ركوب الخيول بالشواطئ نظرًا لأنها تعرض المواطنين للخطر، وخاصة بعد إصابة طفلة نتيجة عدو الخيول بين رواد الشواطئ.

كما طالبوا بأن يتم توفير مصادر للمياه و دورات مياه عامة، وإزالة الرمال المتراكمة على كورنيش العريش.