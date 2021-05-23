وزير قطاع الأعمال: بدء تصنيع سيارات كهربائية في مصر العام المقبل

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه تم التوقيع في 2020 على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، وبين شركة دونج فينج الصينية، وذلك لتصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر وسنبدأ في تجهيز المصنع بالكامل، وسيتم تصنيع 100 سيارة العام المقبل.

وأضاف توفيق، في اتصال هاتفي مع برنامج حكايتي على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، أننا أحضرنا 13 سيارة، كما أن هناك فريقا يتابع الملاحظات على السيارات يوميا، وذلك للانتهاء من التصميم النهائي للسيارة طبقا للأجواء المصرية لإنتاج الأفضل، مبينا أن هذه السيارة ليست الأعلى في الكهرباء ولكنهم لديهم شراكة"الصين" مع شركة نيسان وهى نسخة من سيارة تسمى "نيسان ليف"، مؤكدا أن 7% من السيارات الكهرباء على مستوى العالم "نيسان ليف" وهي من أفضل السيارات وستكون جيدة للمستوى المتوسط في المجتمع المصري.

ونوه إلى أن هناك دعما سيقدم لمشتري هذه السيارة وهو مبلغ وقدره 50 ألف جنيه دون عمل إحلال للملاكي، مضيفا أننا لدينا ثلاثة أنواع من هذه السيارات تختلف حسب مدى السير الذي يبدأ ببطارية صغيرة تبلغ 250 كيلو مترا في الشحنة الواحدة، و مدى سير 400 و مدى سير 508 كيلو مترات وهي أعلى فئة.

وحول محطات تموين السيارات الكهربائية، قال توفيق، إن: "هذه النقطة أكد عليها الرئيس السيسي، وسيتم عمل شركة حكومية ويدخل فيها القطاع الخاص بنسبة أقل ويدير المحطات ، كما أننا بحاجة إلى مساعدة الدولة في تحديد 3 آلاف محطة شحن في 18 شهرا؛ ومن المفترض أن تعمل هذه المحطات على بعد 40 مترا من حافة مخازن الوقود، كما سيتم عمل محطات فائقة السرعة لشحن السيارات في ثلث ساعة بتسعيرة شحن أعلى، مضيفا "أما 90% من محطات الشحن العامة ستكون على التيار المتردد وسيتم الشحن في 4 -7 ساعات "، موضحا في الوقت نفسه أن تكلفة الـ 3 آلاف محطة تقدر بنحو 450 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في تجهيزات المصنع تبلغ 58%، كما أننا وقعنا بروتوكولا مع شركة مصرية بشأن تصنيع البطارية؛ وحال الانتهاء من ذلك سيتوقف على الموتور الذى يتكلف 13% من سعر السيارة.

وأكد على أنه سيتم تجريب السيارة "نصر A70 " مع مهندسي الشركة وسائقي أوبر وكريم، وسيتم الاجتماع معهم الاسبوع المقبل؛ وفى نهاية العام سنقوم بتركيب السيارة وفتح باب الحجز.