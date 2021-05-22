بدء الجلسة النيابية لمناقشة رسالة الرئيس عون بشأن التأخير في تشكيل الحكومة

بدأت بعد ظهر اليوم السبت، الجلسة النيابية العامة لمناقشة الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، إلى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري بشأن التأخير في تشكيل الحكومة وتداعياته السلبية على الاستقرار.



وانعقدت الجلسة في قصر "الاونيسكو" برئاسة الرئيس بري وحضور الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة سعد الحريري، وكافة الكتل النيابية.



وكان المجلس النيابي عقد جلسة بعد ظهر أمس الجمعة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي كان وجهها في 18 مايو الحالي إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه نبيه بري، حول التأخير في تشكيل الحكومة ومفاعيله السلبية على الاستقرار، ضمنها الأسباب التي رأى أنها أعاقت إنجاز الاستحقاق الحكومي، وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول.



وكان تم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.