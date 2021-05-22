أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية (إير انديا)، أنه تم تسريب بيانات شخصية لـ4.5 مليون من عملائها، بما في ذلك معلومات بطاقة الائتمان وجواز السفر ورقم الهاتف، في هجوم إلكتروني على مشغل نظام الركاب "سيتا" التابع للشركة ومقره جنيف في شهر فبراير الماضي.

وقال متحدث باسم إير انديا، اليوم السبت، إنه تم إخطار الشركة بالاختراق في 25 فبراير الماضي، لكن "سيتا" لم يكشف عن هوية الأشخاص المتضررين، إلا في 25 مارس و5 أبريل الماضيين، موضحا السبب وراء إخطار الركاب بعد ثلاثة أشهر من الهجوم الإلكتروني.

وتضمن الهجوم الإلكتروني بيانات شخصية مسجلة لدى شركة الطيران خلال فترة تسع سنوات ونصف بين 26 أغسطس 2011 و3 فبراير الماضي، حسبما ذكر الإخطار.

يأتي الهجوم الإلكتروني في وقت تحاول فيه الحكومة الهندية بيع شركة النقل الوطنية المثقلة بالديون.

وقال بيان سيتا: "ندرك أن جائحة كورونا قد أثارت مخاوف بشأن التهديدات الأمنية، وفي الوقت نفسه، أصبح قراصنة الإنترنت أكثر تطورا ونشاطا. كان الهجوم معقدا للغاية".