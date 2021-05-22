 الجمارك السعودية: رسوم الأمتعة تطبّق على الفرد وليس العائلة - بوابة الشروق
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الجمارك السعودية: رسوم الأمتعة تطبّق على الفرد وليس العائلة

(د ب أ)
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 12:04 م

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اليوم السبت، إن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية التي تزيد على 3 آلاف ريال، تطبق على كل فرد، حيث يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص: بالنسبة للمسافرين عن طريق المطارات، هل قيمة الـ3000 ريال للمشتريات تطبق على التذكرة الواحدة للفرد أم للعائلة المسافرة بشكل كامل؟

وكانت الهيئة دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

وحذرت من أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواء الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية.

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