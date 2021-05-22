ألمانيا: الحصيلة اليومية للجرعة الثانية من تطعيم كورونا تتجاوز حصيلة الجرعة الأولى

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر"، اليوم السبت، أن الحصيلة اليومية للجرعة الثانية من تطعيم كورونا تجاوز حصيلة الجرعة الأولى لأول مرة في اليومين الماضيين.

وكتب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن هذا "تطور جديد لكنه متوقع".

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات الصادرة اليوم، فإن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أمس الجمعة وصل إلى 797 ألفا و359 شخصا منهم 465 ألفا و678 شخصا أخذوا الجرعة الثانية أي ما يعادل أكثر من 50% من إجمالي التطعيمات المعطاة.

جدير بالذكر أن أعلى حصيلة يومية لتطعيمات كورونا في ألمانيا تم تسجيلها في الثاني عشر من الشهر الجاري بـ 4ر1 مليون جرعة.

ووصلت نسبة إجمالي من تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا في ألمانيا في الوقت الحالي إلى 6ر13% (3ر11 مليون شخص)، فيما وصلت نسبة من تلقوا الجرعة الأولى على الأقل من تطعيم كورونا إلى 9ر39% (1ر33 مليون شخص).

يذكر أن توفير حماية كاملة من الإصابة بعدوى كورونا يتطلب في العادة جرعتين من كل اللقاحات باستثناء لقاح جونسون آند جونسون الذي يوفر الحماية بجرعة واحدة فقط.

واختلف معدل التطعيم من ولاية لأخرى في ألمانيا، فكان أعلى معدل لأخذ الجرعة الأولى على الأقل في ولاية زارلاند بـ9ر43% فيما كان أدنى معدل في ولاية سكسونيا بـ6ر34%، وذكر معهد روبرت كوخ أن أعلى وتيرة للتطعيم بالجرعة الثانية موجود أيضا في زارلاند فيما ذكر أن الوتيرة الأدنى موجودة في ولاية براندنبورج.

وتستفيد زارلاند مثلها مثل ولايات أخرى من توريدات إضافية من التطعيمات حصلت عليها بسبب ظهور العديد من الطفرات الخاصة لديها.