ميركل: لم ننتصر بعد على فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مكافحة فيروس كورونا لم يتم تحديدها بعد، وأن الانتصار على الفيروس لم يأت بعد.

وأضافت المستشارة في بث الفيديو الأسبوعي الذي نشرته اليوم السبت، "الآن في نهاية شهر مايو، بعد 15 شهرًا وموجة ثالثة كثيفة، لدينا أخيرا العديد من الأسباب تدعو للتفاؤ، خاصة بالطبع لأن حملة التطعيم تجري الآن بقوة وعلى نطاق واسع".

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك آلاف الإصابات الجديدة كل يوم وتعداد وفيات كورونا يزيد كل يوم، مشدد على أهمية اليقظة للغاية بشأن المتغيرات الجديدة للفيروس.

وقالت المستشارة: "لذلك تظل مهمتنا المشتركة التعامل بمسؤولية مع الحريات وإظهار الاحترام لبعضنا البعض"، وذلك في ضوء تخفيف إجراءات الحماية من كورونا.

وفي الوقت نفسه، دافعت ميركل عن القيود المعتمدة على الحقوق الأساسية.. وقالت: "حيثما تكون الحياة والصحة معرضة للخطر، يُسمح بتطبيق مثل هذه القيود، مؤقتًا على الأقل.

وذكرت أن "الحكومات ملزمة بالتصرف بشكل متناسب وأن يقلصوا القيود من حيث الوقت على ما هو ضروري للغاية ولقد قمنا بذلك".

واختتمت ميركل حديثها بالإشارة إلى اجتماع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في قمة التطعيم الأسبوع المقبل.