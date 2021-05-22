الصحة: الفطر الأسود يعتبر عرض جانبي وارد الحدوث لأي مريض يعاني من نقص المناعة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفطر الأسود يعتبر عرض جانبي وارد الحدوث لأي مريض يعاني من نقص المناعة، مناشدًا وسائل الإعلام بالعودة للمصادر الرسمية والمنابر العلمية قبل تداول المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه ليس هناك داعي لإخفاء أي معلومة عن أي مرض، مؤكدًا أنه يتم رصد حالات كورونا بدقة والأعراض الخاصة بالفيروس.

وتقدم بالتعازي لأسرة الفنان الراحل سمير غانم، ولكل محبيه، مؤكدًا أن سبب الوفاة مدرج بشهادة الوفاة وليس مجهولًا.

وذكر أن الأعراض الجانبية لأي مرض واردة، كبتر الأطراف الذي يحدث نتيجة مضاعفات لدى مرضى السكر، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود أحد الأعراض أو المضاعفات التي تحدث لأي مريض يعاني من مرض نقص المناعة.