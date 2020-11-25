فيتنام تتطلع لتصنيع لقاح «سبوتنيك في» الروسى فى العام الحالى

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يجرى مركز أبحاث تابع لوزارة الصحة الفيتنامية مفاوضات حاليا مع الهيئة المسؤولة عن تصنيع لقاح / سبوتنيك فى / الروسى المضاد لفيروس كورونا للحصول على تقنية انتاج اللقاح بهدف تصنيعه فى فيتنام خلال العام الحالى ، وذلك حسبما ذكر موقع " فى إن اكسبريس " الإخبارى الفيتنامى .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الموقع الإخبارى الفيتنامى القول إن مركز جماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية سيقوم بنقل تقنية انتاج اللقاح إلى فيتنام على مرحلتين .

وذكرت الوكالة نقلا عن مركز أبحاث وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيولوجية / بوليفاك / التابع لوزارة الصحة الفيتنامية أن مركز جماليا الوطنى الروسى سيقوم فى المرحلة الأولى بتزويد مركز أبحاث بوليفاك الفيتنامى بلقاحات نصف مصنعة على أن يتم استكمال عملية التضنيع فى فيتنام ، بينما يقوم مركز بوليفاك فى المرحلة الثانية بتصنيع اللقاح بصورة كاملة .

ولم يتم الإعلان عن أى إطار زمنى محدد لتنفيذ الاتفاق الخاص بتصنيع اللقاح .