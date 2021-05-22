كشفت أنباء صحفية سعودية، اليوم السبت، عن أنَّ الجاني الذي حاول الهجوم والصعود على منبر إمام الحرم الشيخ "بندر بليلة" أثناء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، هو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، وقد ذكر في التحقيقات الأولية بمركز شرطة مخفر الحرم التابع بأنه "المهدي المنتظر".

وأكدت المصادر أن الجاني تم إيقافه على ذمة التحقيقات بالقضية، وإحالة ملفه لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص، ورفع ببصماته ومعلوماته لإجراء مسح أمني عنه، والتأكد من قواه العقلية، وعرضه على لجنة طبية متخصصة في مثل حالاته"، وفقا لتقارير إعلامية سعودية اليوم السبت.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الحادثة وسط مدح وثناء لرجال الأمن البواسل الذين تعاملوا مع الحادثة بسرعة فائقة دون التأثير على مجريات خطبة الجمعة، والتي كان إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة يلقيها وسط منظومة أمنية متكاملة.