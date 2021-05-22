 مقتل شرطي كولومبي في أعمال شغب قام بها متظاهرون مناهضون للحكومة - بوابة الشروق
السبت 22 مايو 2021 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

مقتل شرطي كولومبي في أعمال شغب قام بها متظاهرون مناهضون للحكومة

بوينس آيرس - د ب أ
نشر في: السبت 22 مايو 2021 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 22 مايو 2021 - 11:41 م

قالت الشرطة الكولومبية، اليوم السبت، إن شرطيا - 22 عاما، قتل بعد إطلاق النار عليه خلال أعمال شغب في مدينة كالي جنوب غربي البلاد.

وذكرت السلطات أن اثنين آخرين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح وأضرم المتظاهرون النار في مركز للشرطة.

وتشهد كولومبيا احتجاجات منذ أربعة اسابيع حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بمعالجة مجموعة من القضايا، ما بين عدم المساواة فى الرعاية الصحية الى الفقر وعنف الشرطة وعملية السلام مع الجماعات المتمردة .

وحتى الآن، لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم خلال الاضطرابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، وفقا للسلطات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك