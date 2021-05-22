مقتل شرطي كولومبي في أعمال شغب قام بها متظاهرون مناهضون للحكومة

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قالت الشرطة الكولومبية، اليوم السبت، إن شرطيا - 22 عاما، قتل بعد إطلاق النار عليه خلال أعمال شغب في مدينة كالي جنوب غربي البلاد.

وذكرت السلطات أن اثنين آخرين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح وأضرم المتظاهرون النار في مركز للشرطة.

وتشهد كولومبيا احتجاجات منذ أربعة اسابيع حيث يطالب المتظاهرون الحكومة بمعالجة مجموعة من القضايا، ما بين عدم المساواة فى الرعاية الصحية الى الفقر وعنف الشرطة وعملية السلام مع الجماعات المتمردة .

وحتى الآن، لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم خلال الاضطرابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، وفقا للسلطات.