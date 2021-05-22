شكري: هناك ضرر نستطيع تحمله نظير بلوغ أشقائنا في إثيوبيا للتنمية وآخر نرفضه

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائمًا ما أعلنت أنها لن تتهاون عن الحفاظ على حصصها المائية، ولن تقبل بوقوع أي ضرر على الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر أعربت عن توفيرها الفرصة أمام إثيوبيا لتحقيق التنمية، قائلًا: «هناك ضرر نستطيع أن نتحمله نظير بلوغ أشقائنا في إثيوبيا للتنمية، وهناك ضرر نرفضه».

وذكر أن تحديد وقوع الضرر على مصر يتم من خلال أجهزة فنية ووزارة الري التي ترصد على مدار الساعة تطورات سد النهضة، معربًا عن أمله في أن تتسم السياسة الإثيوبية بالمسؤولية.

وتابع: «طرحنا أطروحات وسعينا لأن يكون هناك تدخلا في الإطار الإفريقي وتفعيل المراقبين ودورهم ولم تتجاوب معها إثيوبيا بالشكل الكافي»، مشيرًا إلى تقدير كل تحرك من قبل أجهزة الدولة ودراسة احتمالات كمية المياه التي من الممكن أن تنزل على الهضبة الإثيوبية، مع دراسة كل السناريوهات المختلفة لكي يكون هناك استعدادًا لها.

وأكد أن مصر مازالت تسعى لتفعيل المسار الإفريقي بأن يكون له دور أوسع، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أصبحت تشهد على الموقف من تعنب الجانب الإثيوبي ومرونة الجانبين المصرين والسوداني وسعيهم للتوصل إلى اتفاق.

وعن الخط الأحمر في ملف سد النهضة الإثيوبي، أوضح أنه ليس من المصلحة في الوقت الحالي الإدلاء بشكل واضح عن هذا الأمر، مؤكدًا أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق والتأكيد على أنها دولة ذات قدرة وعزيمة وتحافظ على مصالحها، باتخاذها مواقف مسؤولة ليست مدفوعة بالعواطف.