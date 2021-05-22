الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية دير نظام بعدما فتحها الفلسطينيون

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طريق قرية "دير نظام" شمال مدينة رام الله بعد أن قام الفلطسينيون بفتحها.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن شهود عيان، القول "إن قوات الاحتلال أحضرت جرافات وقامت بإعادة إغلاق قرية "دير نظام" بالكامل لعزلها عن محيطها، حيث يحتاج سكانها لسلوك طريق يتجاوز طوله سبع كيلومترات ليصلوا إلى داخل القرية بعد إغلاق مداخلها الواقع على الشارع الرئيسي".

وكان شبان فلسطينيون من القرية نجحوا في إعادة فتح الطرق باستخدام أدوات بسيطة خاصة بالحفر، لتسهيل حركة المواطنين والدخول بشكل سريع للقرية، لكن الاحتلال عاد بعد عدة ساعات وأغلق المداخل التي تم فتحها.