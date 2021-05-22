رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مصنع إنتاج الكمامات ومشتل لشركة دمياط

تفقد، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، مصنع إنتاج الكمامات الذى أنشأته شركة دمياط لانتاج الكمامات بجودة عالية وتوزيعهم على موظفين الشركة يوميا حفاظا على سلامتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد رسلان، في بيان صحفي اليوم السبت، على اتباع التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية فى كافة مواقع العمل للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تفقد رسلان، أثناء زيارته، المشتل والجراج اللذان نفذتهما شركة مياه دمياط للاستفادة من المساحات الغير مستغلة فى إطار خطة الشركة القابضة للاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وقال محمد عسل، إن المصنع يشمل خط انتاج اتوماتيك للكمامات وتعقيمها، ثم تغليف كل كمامة على حدة عن طريق ماكينة مخصصة، لإنتاج الكمامة الطبية من أجود الخامات ومطابقة للمواصفات القياسية.

وأضاف عسل، أن الكمامة تتكون من ٣ طبقات، الفلتر، ثم الطبقة الداخلية من خامات ناعمة على الجلد وذات مقاومة تنفس منخفضة تسمح بالتنفس الجيد، ثم الطبقة الخارجية من خامات مانعة للتسرب، والتى تم اختبارها وحصلت على شهادة صلاحية من مديرية الصحة بدمياط.

وأوضح عسل، أن الكمامات توزع مجانا على جميع العاملين بمواقع الشركة منذ بداية الإنتاج، ويتم البيع لأسر العاملين والشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات الجمهورية.