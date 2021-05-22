وفاة العالم الصيني لونج بينج مطور سلالات الأرز الهجين عن 91 عاما

توفي العالم الصيني يوان لونج بينج، المعروف بتطويره أول سلالات الأرز الهجين في الصين خلال الثورة الثقافية، عن عمر ناهز 91 عاما اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتوفي كبير علماء الأرز في الصين بمستشفى في تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، وفقا للمستشفى ومصادر أخرى. ولم يحدد التقرير سبب المرض الذي توفي الرجل بسببه.

وقام يوان بزراعة أول سلالة أرز هجين عالية الغلة في العالم في عام 1973، والتي نمت لاحقا على نطاق واسع في الصين ودول أخرى لزيادة الإنتاج بشكل كبير، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن شينخوا.

ولا تزال مسألة الأمن الغذائي وكفاءة التمويل الذاتي أولوية قصوى للنظام الشيوعي في الصين، حيث إن الازدهار الاقتصادي خلال العقود الأخير زاد من الطلب، وتنوعه. وقالت "شينخوا" إن أبحاث يوان "انتشلت عددا لا يحصى من الناس من براثن الجوع".