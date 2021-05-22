قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الموقف الأمريكي يشهد تغيرًا محوريًا كبيرًا فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، موضحًا أن ذلك يرجع إلى التفكير الحكيم والمنطقي للقيادة المصرية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الموقف التاريخي من وقف إطلاق النار بغزة رفع من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستوى العالم ورفع قيمة مصر، ذاكرًا أن ذلك لم يكن أن يحدث لولا وجود جيش قوي له بصماته.

وأشار إلى الموقف المصري البارز في ليبيا، وإعلان الرئيس عن الخط الأحمر الذي حمى مصر من مخاطر كثيرة، مشيرًا إلى تبني مصر لسياسات جديدة لتعمير العراق، إضافة إلى موقف مصر بالسودان.

وذكر أن حديث الرئيس السيسي قصير ولكن مفعول كل كلمة يقولها طويل جدًا، مناشدًا جميع القيادات الفلسطينية بالاتحاد لوضع خارطة طريق واضحة.

