تغريم 15 مواطنًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في الزقازيق بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، مساء الجمعة، عدة حملات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 44 حالة إشغال طريق؛ لإعاقتها حركة المواطنين في الأوقات العادية، فضلًا عن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

كما تم تغريم 15 مواطنًا؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.