وكالة الأمن الصحي في بريطانيا: نرصد إصابات يومية بجدري القردة

حذرت كبيرة المستشارين الطبيين البريطانيين، من تسجيل المزيد من الإصابات بمرض جدري القردة بصورة يومية في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، العاملة بوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، إن الوكالة ترصد إصابات يومية بالمرض، مشيرة إلى إعلان عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض في المملكة المتحدة، غدًا الاثنين.

ولفتت إلى تسجيل 20 إصابة بمرض جدري القردة في بريطانيا حتى الآن، مضيفة في تصريحات لبرنامج «بي بي سي One Sunday Morning»، أن بعض الحالات تصاب بالمرض، دون أن يكون لها اتصال بأفراد موجودين غرب إفريقيا (المنطقة التي ظهرت فيها الحالة صفر).

وذكرت أن الحالات المصابة بمرض جدري القردة في المملكة المتحدة، تنتشر غالبًا بين المثليين من الذكور ومزدوجي الميول الجنسية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.