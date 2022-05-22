الإمارات وأفغانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

التقى نائب رئيس وزراء أفغانستان الملا عبد الغني بارادار مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقال بيان صادر عن من مكتب نائب رئيس الوزراء الأفغانى اليوم الأحد إن اللقاء جاء خلال زيارة بارادار للإمارات لحضور جنازة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.



ونقلت وكالة أنباء (باجهوك) الأفغانية عن البيان قوله إن بارادار التقى مع الشيخ محمد بن زايد لتقديم تعازيه في وفاة الشيخ خليفة.



وفي محادثات مع مسؤولي دولة الإمارات، بحث الملا بارادار سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.



كما دعا الملا بارادار المسؤولين الإماراتيين إلى حل قضية التأشيرات للمواطنين الأفغان واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.