صرف 83% من السلع التموينية بالأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، انتظام عمل منافذ بيع السلع التموينية البدالين التموينين، ومشروع جمعيتي، وتوافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة.

وقال صلاح، إنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 35,6 مليون جنيه بنسبة 83% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 947 ألف جنيها فارق نقاط الخبز عن الشهر الماضي لعدد 43759 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم ولم ترد أي شكاوى في هذا الشأن.