فرنسا ترجح انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بعد 20 عاما

رجح الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون، اليوم الأحد، أن يستغرق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي 15 أو 20 عاما، مقترحا أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.



وقال بون عبر أثير إذاعة "راديو جي" الفرنسية "علينا أن نكون صادقين... إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحا. سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل".



وأضاف المسئول الفرنسي "لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاما وأكاذيب. إذا قلنا للأوكرانيين أهلا بكم في الاتحاد الأوروبي لكن لم تقرأوا في الحاشية السفلية من العقد انه مكتوب أهلا بكم بعد 15 عامًا. أعتقد أننا نحضّر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني".



وتابع بون "في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين... بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه".



وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي "مكملة للاتحاد الأوروبي" و"يمكن أن تقدم مشروعا سياسيا ملموسا لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا".



من جهته، كان المستشار الألماني أولاف شولتس صرح في وقت سابق بأنه لا يؤيد منح أوكرانيا "طريقا مختصرا" لعضوية الاتحاد الأوروبي. أما الرئيس الفرنسي فقد قدر في خطاب بمناسبة يوم أوروبا في التاسع من مايو أن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "سيستغرق عدة سنوات، في الواقع عدة عقود". واقترح في الأثناء إنشاء "منظمة أوروبية جديدة".