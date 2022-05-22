 ماليزيا: دول آسيان يجب أن تتحد لضمان أمن المنطقة واستقرارها - بوابة الشروق
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ماليزيا: دول آسيان يجب أن تتحد لضمان أمن المنطقة واستقرارها

(د ب أ)
نشر في: الأحد 22 مايو 2022 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2022 - 7:58 م

قال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين إنه يتعين على دول رابطة جنوب شرق آسيا ( آسيان) أن تعزز العلاقات الثنائية و التوافق لضمان سلامة المنطقة واستقرارها.

ونقلت صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية" عن الوزير قوله إن جبهة موحدة يمكن أن تمنع قوى كبرى من الاستخفاف بدول آسيان بما في ذلك ماليزيا.

وقال: "إذا استطاعت دول آسيان العشر أن تتحد لضمان أن تكون أولويتنا هي أمننا واستقرارنا الإقليميين، فلن تستطيع أي قوة عظمى التقليل من شأننا".

وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي بعد أن شهد تدريبات عسكرية شمال مضيق ملقا اليوم الأحد.

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