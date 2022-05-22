تُوج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة.

واحتل ميلان المركز الأول برصدي 86 بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي إنتر، وبالتالي يحصل على اللقب للمرة التاسعة عشر معادلاً رقم الإنتر.

وساهم إبراهيموفيتش في الفوز بالمباراة الأخيرة، يلضع على اللقب الأغلى الذي غاب لمدة 11 عاما، حيث تعود أخر ألقاب ميلان في موسم 2011، ليعادل الرقم القياسي لإنتر برصيد 19 لقب، فيما يستمر يوفنتوس صاحب الرقم القياسي الأكبر في تاريخ السكوديتو بعدما توج باللقب 36 مرة.

وتوج إبراهيموفيتش بلقب الدوري الإيطالي من قبل في موسم 2010-2011، وبعدها رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان في 2012، ومن ثم لعب لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2016.

وخاض رحلة احتراف قصيرة في لفريق لوس أنجلوس الأمريكي في عام 2018، وعاد في 2019 لميلان الذي فقد طعم البطولات المحلية بعد رحيل إبراهيموفيتش عن صفوفه، باستئناء موسم 2016 الذي توج فيه بلقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

ليعود إبراهيموفيتش من جديد إلى صفوف إي سي ميلان بعد غياب 7 سنوات، ويعيد الكالتشيو إلى الروسونيري.

وكتب إبراهيموفيتش تاريخا خاصا لنفسه في الموسم الحالي مع ميلان، حيث أصبح أكبر لاعب في تاريخ الكالتشيو يصنع هدفا بعمر 40 عاما و6 أشهر و21 يوما، متخطيا رقم لاعب روما السابق فرانشيسكو توتي، الذي كان أكبر اللاعبين عمرا صناعة للأهداف في “الكالتشيو” بـ40 عاما و4 شهور، بعدما صنع هدفا في الجولة الـ 34 لميلان أمام لاتسيو.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش من المقرر أن ينتهي عقده مع ميلان بنهاية هذا الموسم، فيما لم يحدد المهاجم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف الروسونيري من عدمه بالموسم المقبل.