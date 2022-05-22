النقل العراقية: تعليق جميع الرحلات الجوية غدا بسبب العواصف الترابية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد، غدا الاثنين، نظرا لانعدام مستوى الرؤية بسبب العواصف الترابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "البلاد ستتأثر ابتداء من مساء اليوم بمرتفع جوي من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة السائدة في الأيام الماضية، وعندما تتقدم هذه الكتلة سوف تسبب تصاعد الغبار من الأقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف أن الحالة التي يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان، ما يعرض العراق لهذه العاصفة الترابية ابتداء من مساء اليوم وحتي الغد، موضحا أن العاصفة ستنتهي بعد غد الثلاثاء، ويميل الطقس إلى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5 إلى درجات مئوية.

وأشار إلى أن هذه العاصفة الترابية، هي عاصفة إقليمية كونها تؤثر على الأردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين، مناشدا المواطنين عدم الخروج من المنازل خلال الـ48 ساعة القادمة، وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية.