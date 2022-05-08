اكتشاف أول حالة إصابة بجدري قردة في النمسا

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم كبير مسؤولي الصحة في العاصمة فيينا، أنه تم الإبلاغ عن أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في النمسا، لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، نُقل إلى المستشفى خلال الليل.

وأشارت هيئة الإذاعة «ORF»، إن المريض يعاني من أعراض نموذجية للمرض، بما في ذلك حمى طفيفة وبثور على وجهه، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه اعتبارًا من 21 مايو، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة مشتبه فيها لمرض جدري القردة من 12 دولة عضو غير متوطنة لفيروس جدري القردة، وهذه البلدان هي أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.