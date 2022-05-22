نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن اليوم الأحد، سُبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللقاء تناول كذلك بحث الجهود المبذولة في الشأن اليمني ومستجداته، حيث أكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المُساندة له، وتطلُّعات المملكة بأن يصل اليمنيُّون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السِّلام والتنمية.

وأكَّد الأمير خالد خلال اللقاء أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحدٍّ كبير، إلا أن هناك دورًا مهمًا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار، والبناء والازدهار.

كما أكَّد الجانبان رؤية البلدين المشتركة لمواجهة السياسات الإيرانية المُزعزعة للاستقرار في المنطقة، التي تتضمَّن التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين الصديقين لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك التعامل مع ملف إيران النووي، وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية ورعايتها للإرهاب.

كما بحث نائب وزير الدفاع السعودي مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق المتبادل والتعاون المستمر بين البلدين، بما يُحقق دعم الجهود في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.