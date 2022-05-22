عضو لجنة الحج عن تحديد سعر 87 ألف جنيه للرحلة: لا يشمل التذكرة



قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن تحديد سعر 87 ألف جنيه كتكلفة للحج سعر ليس بالقليل، موضحًا أن هذا السعر لا يشمل «التذكرة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه الفئة من سفر الحج هي فئة الاقتصادي، وهي الأقل تكلفة، موضحًا أن سعر التذكرة لن تقل عن 25 ألف جنيه.



وتابع: «مشكلة التسعير في شهر رمضان و(موسم) الحج أن شركات الطيران تحدد الأسعار بناء على أن الطائرة تغادر ممتلئة لكنها تعود خاوية.. الأسعار مبالغ فيها بالفعل، ومن يتحمل ذلك هو العميل الذي يسافر إلى بيت الله».



في سياق متصل، دعا تركي لملاحقة من وصفهم بـ«النصابين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوهمون الناس بالحج ويتقاضون أموالًا ضخمة مقابل هذه العمليات.



وعزا زيادة هذه الحالات في الريف والصعيد إلى عدم معرفة قاطني هذه المناطق إلا بالعناصر الموجودة حولهم، ويوهمونهم بهذه الرحلات، داعيا لإنقاذ المواطنين قبل تركهم فريسة.



واقترح عدم السماح بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الرحلات إلا بأمر نشر.



وقبل نحو أسبوع، قالت غرفة شركات السياحة، إنه في إطار المتابعة المستمرة من وزارة السياحة والآثار والغرفة للتأكد من الالتزام بضوابط الحج المعتمدة من الوزارة، فقد تم رصد إجراء بعض الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج اتفاقات مع مواطنين على برامج حج ذات مواصفات وأسعار مخالفة لما ورد بالضوابط وذلك بغرض تسجيلهم في مستوى مختلف من البرامج.



ونبهت الغرفة، على الشركات ضرورة التزام الشركات السياحية التام بضوابط الحج والعمل بما ورد بها من مواصفات وأسعار وبرامج وإدراج المواطنين بقرعة الحج السياحى وفقاً لما يختاره المواطن وتم التعاقد معه على اساسه، وذلك حتى لا تتعرض الشركة المخالفة إلي الجزاءات القانونية المقررة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.