طلاب الإعدادية بالإسكندرية عن امتحان اللغة الإنجليزية: سهل وخلصنا قبل الوقت

أجمع طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وخلوه من المصطلحات غير المعروفة، معربين عن فرحتهم: "سهل وخلصنا قبل الوقت".



ومن جهتها، قالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، إن عدد المحررين استمارات المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 106 آلاف و616 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام 382 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الـ8، موزعة بواقع 110 لجان بإدارة المنتزه، و83 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و24 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و33 بالعامرية، و37 بإدارة برج العرب.



وأوضحت أن الامتحانات يشارك فيها 18 ألف مراقب وملاحظ ومعاون، بواقع 14714 ملاحظًا و1713 مراقبا، و1502 معاون، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 764.



وأكدت وكيل المديرية أنه تم الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 16 طالبًا فقط بدلا من 20، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.



وأضافت أنه تم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان.