وزير الرياضة يكشف أمام البرلمان قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة 2

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب هي الوزارة الوحيدة التي لم تطلب أي اعتمادات إضافية للموازنة لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا على تنفيذ منشآت الوزارة، خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الشباب والرياضة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، ومصطفى عبد المعين ممثل وزارة التخطيط.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب من الوزارات الخدمية وهدفها الأساسي هو تحقيق رضا الشعب المصري على الخدمات المقدمة، وهو الهدف الأساسي لجميع الوزارات الخدمية، لافتا إلى أن الدولة تضع أولويات للموازنة العامة والأولوية حاليا تختلف من وزارة لوزارة، وأن وزارة الشباب لا تريد أن تضغط على الموازنة العامة للدولة، وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات.

وأوضح أنه قسم أولويات الوزارة إلى وحدات مالية من أجل التغلب علي عجز الموازنة، وأن الوزارة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة حافظت على عدم الخصخصة الكلية لمراكز الشباب وتم تحديد مدة الاستثمار لعدة سنوات.

وكشف عن الانتهاء من 80% من أعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2 المقام بمدينة 6 أكتوبر؛ لمواجهة الطلبات المتزايدة للعضوية في مركز شباب الجزيرة، وأن قيمة العضوية في مركز شباب الجزيرة 2 ستصل قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الأساسي إلى 65 ألف جنيه.

وأكد أن الوزارة استطعت عمل حوكمة لمركز شباب الجزيرة وتسعى لتحويل مركز شباب التجمع إلى مركز خدمة اجتماعية، مثل مركز شباب الجزيرة ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، ووجه الوزير الشكر لأعضاء لجنة الشباب على دعمهم المتواصل للوزارة، قائلا: "نحن في مركب واحد، ومصلحتنا هي خدمة الشباب".