إيران تسعى لإحياء مشروع غاز مع عمان متوقف منذ 20 عاما

التقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي بوزيري الخارجية والطاقة العمانيين في مسقط وناقشا إحياء مشروع لتطوير حقل غاز مشترك متوقف منذ ما يقرب من 20 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أوجي وافق على إعادة النظر في اتفاق أبرم عام 2004 لتطوير طبقة حاملة للغاز في حقل هنجام البحرى في الخليج.

وقالت الوكالة إن المشروع، الذي قدرت قيمته في ذلك الوقت بنحو 1 مليار دولار من مبيعات الغاز السنوية إلى إيران، تضمن في الأصل مد خط أنابيب على قاع الممر المائي لتوصيل 30 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا إلى عمان.