زراعة النواب تناقش عقبات إصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني

ناقشت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عامر الشوربجي وسمير جابر عيسى، بشأن معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني الجديدة بمحافظة البحيرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضي اللازمة؛ لإقامتها وتعدد جهات الولاية عليها مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وعبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومحمد الشحات بدوي المدير التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وممثلي محافظة البحيرة والطب البيطري وحماية الثروة الحيوانية.

واستعرض النواب المشكلات التى تواجه هذا القطاع، مؤكدين أن انتقال إصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني من وزارة الزراعة إلى وحدات التنمية المحلية تسبب في العديد من المشكلات للمربيين؛ لمطالبتها برسوم ترخيص مغالي فيها وصلت إلى 200 جنيه/ م2 بمحافظة البحيرة، مؤكدين أهمية الحاجة لتعديل قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والذي خصص نسبة 2% فقط من الأراضي للمنشآت الإنتاجية الأمر الذي يعيق التنمية بمزارع الإنتاج الحيواني.

أشار النواب إلى أن إصدار رخصة لمزرعة إنتاج حيواني للأراضي الصحراوية يتطلب نحو 16 موافقة تستغرق نحو عامين، فضلاً عن الرسوم المبالغ فيها.

وعقّب رئيس هيئة التعمير بأنه في إطار دور الدولة في زيادة الإنتاج الحيواني، وتسهيلاً على المواطنين صدر قرار مجلس إدارة هيئة التعمير باجتماعه الثاني لعام 2021 بالموافقة على زيادة النسبة المئوية لإقامة مشروعات مكملة لأنشطة الزراعة مثل الإنتاج الحيواني أو الداجني أو أي نشاط لخدمة الزراعة بالأراضي الصحراوية الجديدة، طبقًا للقرار الوزاري 1919، 615 لسنة 2016، والذي تضمن تحديد نسبة 15% من مساحة الأرض التي يتم ريها بمياه جوفية، ونسبة 5% من مساحة الأرض التي يتم ريها سطحي.

كما تم تحديد رسوم تغيير النشاط الفدان الواحد بواقع 24 جنيها/م2، وتمنح تراخيص مزاولة النشاط وتدفع مرة واحدة، وتجدد بعد خمس سنوات بواقع 7 جنيهات/ م2.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، باستكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل وموافاة اللجنة بمذكرة خلال 15 يومًا من تاريخه، وتحديد الرسوم بما لا يجاوز 7– 24 جنيها/م2 يطبق على جميع المحافظات.