بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على أرباح شركات الطاقة وسط انقسامات بالحكومة

قال مسؤول كبير بمجلس الوزراء البريطاني إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات الطاقة البريطانية سيكون مصاحبا "بتكاليف"، ما يسلط الضوء على وجود انقسامات بين حلفاء رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خطوات يمكن أن تخفف من أزمة تكاليف المعيشة بالبلاد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن هذا التصريح من جانب وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي / عراقى الأصل / جاءت بعدما حذر المدير التنفيذي لشركة بريطانية كبرى لتوريد الطاقة من أن هناك مخاطر من سقوط الملايين من الأسر في "فقر الطاقة"، وقال مركز للدراسات إن الأسر محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر.



ووفقا لصحيفة صنداي تايمز البريطانية، يؤيد وزير الخزانة ريشي سوناك فرض ضريبة مفاجئة متفاوتة تكون بمعدلات ضريبية مختلفة على شركات الطاقة، التي قفزت أرباحها بفضل القفزة في أسعار النفط والغاز، اعتمادا على حجم استعداد الشركات للاستثمار في قدرات الطاقة الجديدة.



وبموجب الاقتراح، ستتعرض شركات مثل بريتش بتروليم "بي بي" و"شل" لمعدل ضريبي أقل إذا تعهدت بزيادة كبيرة في التمويل بمنشآت جديدة، وفقا للصحيفة.



وعند سؤاله عن إمكانية فرض ضريبة مفاجئة، قال الزهاوي، لشبكة سكاي نيوز البريطانية إن مجلس الوزراء سينظر في كل الخيارات المتاحة أمامه.



وقال: "يتعين أن تكون الاستثمارات حقيقية، وهو ما سيطالب به (سوناك) على ما أعتقد". وقال إن الحكومة في حاجة "لأن ترى خارطة طريق لهذه الاستثمارات". وأوضح أنه "لا يوجد خيار متاح خال من التكلفة".



ووفقا لتحليل مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البريطانية، تتسبب بالفعل فواتير الطاقة الآخذة في الارتفاع في اتساع فجوة تكاليف المعيشة بين الأسر الغنية والفقيرة في بريطانيا لأكبر مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2006.



ووفقا للتحليل، يبلغ معدل التضخم الرئيسي للعُشر / واحد على عشرة / الأفقر من الأسر الآن 2ر10% مقارنة مع 7ر8% للأسر الأغنى.